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Diese Seite gab‘s nie oder sie ist in den Kaninchenbau gefallen.

„Das ist Deine letzte Chance. Danach gibt es kein zurück.
Nimm die blaue Pille — die Geschichte endet, Du wachst in Deinem Bett auf und glaubst was Du auch immer glauben willst.
Nimm die rote Pille — Du bleibst hier im Wunderland und ich werde Dir zeigen wie tief das Kaninchenloch reicht.“
~ Morpheus (Film: Matrix)
 